Орехи могут спровоцировать непроходимость кишечника

Килограмм орехов в день очень опасен для организма. У человека может развиться непроходимость кишечника, что может привести к смерти.

Врачи рекомендуют съедать не более 50 граммов продукта в день. По словам экспертов, пережеванные орехи образуют липкую массу. Она в кишечнике может вызвать опасное состояние, пишут РИА Новости.

В умеренных количествах орехи очень полезны. В них содержится большое количество витаминов B, E, K. А в фисташках есть витамин A. Но опасаться стоит страдающим панкреатитом. Не стоит есть орехи и старающимся похудеть. Калорийность продукта в среднем - 600 килокалорий.