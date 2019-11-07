Ученые опровергли гипотезу Чарльза Дарвина о появлении жизни

Ученые опровергли гипотезу Чарльза Дарвина о появлении жизни

Фото: Pixabay

Британские биологи опровергли теорию Чарльза Дарвина о зарождении жизни. Ученый утверждал, что первые клетки возникли в мелких теплых водоемах, но данное предположение оказалось ошибочным.

В Университетском колледже Лондона и Институте структурной и молекулярной биологии Великобритании установили, что жизнь могла зародиться исключительно в глубоководных гидротермальных источниках, пишет Lenta.ru.

Для этого специалисты провели эксперимент, воссоздав условия, близкие к тем, что есть в подводных гидротермальных источниках. Они выяснили, что для создания протоклеток – примитивных организмов – нужны тепло, соленая вода и щелочной раствор.

Дарвин был уверен, что первые организмы могли возникнуть в небольшом пруду. Как доказали ученые, такой процесс невозможен, поскольку сложные органические вещества поглощаются уже существующими организмами.

Ранее ученые решили загадку изобретения Леонардо да Винчи.

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