Загадку изобретения Леонардо да Винчи решили спустя 500 лет

Специалисты из Массачусетского института в США сделали модель моста, который в XVI веке спроектировал художник и ученый Леонардо да Винчи, проверив тем самым жизнеспособность его идеи. Мост без единой опоры должен был соединить Стамбул с Галатой, но построен так и не был.

Оригинальная конструкция планировалась длиной 280 метров. Ученые сделали 126 блоков для модели моста, рассказывает Lenta.ru.

Отметим, что да Винчи не указывал, какой строительный материал нужно использовать. Единственным подходящим материалом является камень, выяснили ученые. Ни дерево, ни кирпич не подошли бы для строительства.

Модель ученых показала, что построить мост по проекту да Винчи было реально. Он простоял бы сотни лет и был сейсмически устойчив при том, что каменные блоки держатся только благодаря гравитации.

Напомним, ученый разработал проект для султана Османской империи Баязида II, который в 1502 году захотел построить мост через залив Золотой Рог. Из-за частых землетрясений в регионе да Винчи предусмотрел для моста две опоры.