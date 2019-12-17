Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

фото: Pikabu.ru

Употребление хереса и портвейна может вызвать сильнейшее похмелье. Эти напитки отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким содержанием этанола.

По словам ученого из Брайтонского университета в Великобритании Хала Сосабовски, быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с их крепостью — около 20%. С одной стороны, эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а с другой — всасываются быстрее других. Также к быстрому опьянению приводят игристые вина.

Крепкий алкоголь усваивается медленнее, поскольку подавляет работу клеток желудка.

Не рекомендуется выпивать между тостами стакан чистой воды. Если человек пьет крепкий алкоголь, то вода в желудке разбавит его до опасного показателя 20%. В результате попытки избежать похмелья дадут прямо противоположный результат, пишет «Russia Today».

В преддверии приближающегося сезона корпоративов и предновогодних встреч врачи дали советы как правильно пить спиртные напитки без вреда для здоровья.

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