Учёные назвали образующие камни в почках продукты

Вода с повышеным содержанием минералов, а также несоблюдение диеты приводят к образованию камней в почках. Но все же основная причина болезни — нарушение метаболизма.

Около 5% россиян страдают от камней в почках. Однако есть регионы с наибольшей к этой болезни приверженностью: Кавказ, Урал, Поволжье и Сибирь. Именно здесь в воде повышенное содержание минералов, а в почве — много солей кальция. Это приводит к образованию кристаллов солей в мочевых путях.

Также образованию мочевых камней способствуют нарушение диеты и неправильный образ жизни. Есть и ещё одна причина - патология эндокринной системы, пишет «РИА Новости».

Ранее российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали способ повысить восприимчивость раковых клеток к противоопухолевым препаратам. С помощью нового метода увеличилась эффективность химиотерапии и отпала необходимость использовать большую дозировку.

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