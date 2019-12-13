Учёные назвали образующие камни в почках продукты
Вода с повышеным содержанием минералов, а также несоблюдение диеты приводят к образованию камней в почках. Но все же основная причина болезни — нарушение метаболизма.
Около 5% россиян страдают от камней в почках. Однако есть регионы с наибольшей к этой болезни приверженностью: Кавказ, Урал, Поволжье и Сибирь. Именно здесь в воде повышенное содержание минералов, а в почве — много солей кальция. Это приводит к образованию кристаллов солей в мочевых путях.
Также образованию мочевых камней способствуют нарушение диеты и неправильный образ жизни. Есть и ещё одна причина - патология эндокринной системы, пишет «РИА Новости».
Ранее российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали способ повысить восприимчивость раковых клеток к противоопухолевым препаратам. С помощью нового метода увеличилась эффективность химиотерапии и отпала необходимость использовать большую дозировку.
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