Ученые назвали безопасные страны на случай конца света

Ученые Отагского университета Новой Зеландии рассказали, в каких странах стоит искать прибежище на случай мировой эпидемии.

По мнению профессора Ника Уилсона, привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества, могут открытия в области биотехнологий.

Если это произойдет, шансы человечества на выживание будут близки к нулю. Однако, оказавшись в нужном месте во время катастрофы, вероятность спастись будет значительно выше.

Таким нужным местом Уилсон назвал остров, т.к. он будет естественным образом изолирован от распространения инфекции. Следовательно, государства, со всех сторон окруженные водой и станут наиболее безопасным прибежищем на случай апокалипсиса.

Опираясь на это суждение, ученые составили список из 20 стран-убежищ. Самыми безопасными в нем являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

Ранее американские ученые из университета A&M в Техасе сообщили, что концентрация углекислого газа в атмосфере достигла беспрецедентных значений.