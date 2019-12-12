Ученые нашли правильный способ открывания банки с пивом

Датские ученые выяснили, как правильно открывать банку с пивом и опровергли популярное мнение о том, что предварительное постукивание предотвращает выплескивание пены.

Бытует мнение, что пиво будет меньше пениться, если перед открытием банки постучать по ней пальцем, однако это не более чем популярный миф. Датским ученым пришлось открыть 1000 банок пива, чтобы убедиться в том, что метод не работает. Стук по крышке вообще никак не влиял на количество проливаемого напитка.

Все банки разделились на четыре группы: которые не трясли и не постукивали, которые не трясли, но постукивали, которые трясли, но не постукивали, и которые трясли и постукивали. В итоге выяснилось, что единственный способ избежать потерь пива — не открывать его сразу, если банка подвергалась тряске, а дать ей постоять на неподвижной поверхности, пишут «Известия».

Ранее были названы безопасные нормы потребления спиртного из расчета на день. Немецкие ученые считают, что если соблюдать дозировку, вред, оказываемый здоровью, будет минимальным.

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