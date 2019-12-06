Ученые нашли у инфузорий мышление повторив опыт 1906 года

Проанализировав данные эксперимента столетней давности, Биологи из Гарвардского университета пришли к выводу, что одноклеточные организмы способны к сложному поведению. До этого считалось, что они запрограммированы на примитивную реакцию.

Ученые повторили опыт американского зоолога Герберта Дженнингса, который был проведен в 1906 году. Он проследил за поведением крошечного протиста в форме трубы Stentor roeseli, который обитает в воде и крепится к дрейфующим водорослям.

Ученый направлял на микроорганизм химический раздражитель. Организм продемонстрировал, что может увернуться или убежать в ответ на него, а также прибегнуть к другой стратегии, если предыдущая не срабатывала, например, с помощью ресничек «выплюнуть» зараженную воду.

Этот опыт доказал, что примитивные организмы могут принимать сложные решения, пишет Planet Today.

Опыты Дженнингса не нашли внимания в начале ХХ века. Полученные результаты, полагают ученые, могут изменить представления современной науки об одноклеточных организмах.

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