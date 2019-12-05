Жаропрочный зонд NASA рассмотрел поведение Солнца вблизи

Опубликованы первые итоги миссии жаропрочного зонда «Паркер» к Солнцу. Его задача была приблизиться к космическому телу максимально близко и помочь ученым найти ответы на два вопроса: как образуется солнечный ветер и почему верхний слой до 500 раз горячее внутреннего.

Аппарат был запущен в августе 2018 года. Он подлетел к Солнцу на расстояние 24 миллиона километров — это ближе, чем от звезды до Меркурия.

Установлено, что солнечный ветер ускоряется при выходе из короны Солнца. Приборы зафиксировали, что порой скорость ветра за несколько секунд разгоняется до 500 000 км/ч, но потом также быстро стихает. Такие всплески могут объяснить высокую температуру короны, говорится в заявлении NASA.

Изучая резкие порывы ветра, ученые сделали еще одно открытие: их сила так велика, что они переворачивают на 180 градусов магнитное поле Солнца. Это явление назвали «обратными переключениями».

Солнечный ветер вызывает на земле магнитные бури и полярные сияния. Изучение его природы позволит предотвратить поломку наземной аппаратуры и орбитальных спутников, а также защитить людей в космосе.

В 2024 году «Паркер» приблизится к Солнцу на расстояние 6 миллионов километров. Имя миссии дано в честь астрофизика Юджина Паркера. Он является автором теории о солнечном ветре.

В мае 2019 года на Земле зафиксировали сильнейшую магнитную бурю. Ей присвоили третью степень мощности из пяти.

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