На учениях «Центр-2019» разбились две боевые машины

На учениях «Центр-2019» разбились две боевые машины

theworldnews.net

В Оренбургской области две боевые машины ВДВ разбились при десантировании из самолетов ИЛ-76. Об этом сообщили в Минобороны.


Инцидент произошел во время учений «Центр-2019». К счастью, жертв и пострадавших нет, так как экипажей в машинах не было.


Причиной случившегося явились два не раскрывшихся парашюта.


Причины и обстоятельства происшествия устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности, пишет «РИА Новости».


«Центр-2019» — стратегическое командно-штабное учение Вооруженных сил России на территории Центрального военного округа и стран-членов ОДКБ.

Ранее президента России Владимира Путина во время посещения учений «Центр-2019» в Оренбургской области угостили хлебом. Пока он макал его в сгущенное молоко, начальник Генштаба рассказал анекдот про армейское питание.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минобороны
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