На учениях «Центр-2019» разбились две боевые машины

В Оренбургской области две боевые машины ВДВ разбились при десантировании из самолетов ИЛ-76. Об этом сообщили в Минобороны.



Инцидент произошел во время учений «Центр-2019». К счастью, жертв и пострадавших нет, так как экипажей в машинах не было.



Причиной случившегося явились два не раскрывшихся парашюта.



Причины и обстоятельства происшествия устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности, пишет «РИА Новости».



«Центр-2019» — стратегическое командно-штабное учение Вооруженных сил России на территории Центрального военного округа и стран-членов ОДКБ.

Ранее президента России Владимира Путина во время посещения учений «Центр-2019» в Оренбургской области угостили хлебом. Пока он макал его в сгущенное молоко, начальник Генштаба рассказал анекдот про армейское питание.