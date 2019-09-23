На учениях «Центр-2019» разбились две боевые машины
В Оренбургской области две боевые машины ВДВ разбились при десантировании из самолетов ИЛ-76. Об этом сообщили в Минобороны.
Инцидент произошел во время учений «Центр-2019». К счастью, жертв и пострадавших нет, так как экипажей в машинах не было.
Причиной случившегося явились два не раскрывшихся парашюта.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности, пишет «РИА Новости».
«Центр-2019» — стратегическое командно-штабное учение Вооруженных сил России на территории Центрального военного округа и стран-членов ОДКБ.
Ранее президента России Владимира Путина во время посещения учений «Центр-2019» в Оренбургской области угостили хлебом. Пока он макал его в сгущенное молоко, начальник Генштаба рассказал анекдот про армейское питание.
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