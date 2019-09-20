Путину на учениях рассказали анекдот и дали хлеба со сгущенкой

Президента России Владимира Путина во время посещения учений «Центр-2019» в Оренбургской области угостили хлебом. Пока он макал его в сгущенное молоко, начальник Генштаба рассказал анекдот про армейское питание.

Президент был не один – вместе с ним наблюдать за учениями прибыл президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Рядом с командно-наблюдательным блоком для президентов накрыли стол с пирогами, хлебом и самоваром, передает «Комсомолькая правда».

Пока президенты пробовали испеченный тут же хлеб, глава Генштаба Валерий Герасимов вспомнил анекдот.

«Начальник округа приехал в часть с проверкой, смотрит - плохо кормят. Вызывает начпрода: где он там, быстро ко мне! Приходит начпрод - худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!» - рассказал генерал, вызвав улыбку президентов.

Напомним, учения «Центр-2019» проходят с 16 по 21 сентября. В них задействованы 128 тыс. военных из Китая, России, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана.