Под БТР в Смоленской области погиб военнослужащий Росгвардии

На учениях в Смоленской области БТР сбил двоих сотрудников Росгвардии. Один из них погиб.

Инцидент произошел в населенном пункте Жерновка. Два росгвардейца отрабатывали поиск взрывоопасных предметов.

В какой-то момент одна из мин взорвалась и образовалась дымовая завеса. Водитель бронетранспортера не заметил впереди идущих саперов. В результате наезда один рогсвардеец получил легкие повреждения, другой скончался в больнице, передает РБК.

В конце января на российской базе в Абхазии инцидент с БТР привел к смерти троих военных. Во время переброски БТР в пункт постоянной дислокации транспортер упал в ущелье.