Учения по изоляции Рунета перенесли на 23 декабря
Учения по изоляции Рунета пройдут 23 декабря. Соответствующие указания от Министерства связи получили операторы.
В рамках учений планируется проверить возможность перехватить трафик, раскрыть информацию об абоненте и заблокировать услуги для него. Среди других задач — проверка ремонтно-восстановительных работ на сетях связи.
К мероприятиям привлекут Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского» и других, пишет «Эхо Москвы». Первоначально учения планировали провести 19 декабря.
Закон об изоляции Рунета заработал 1 ноября. В Минкомсвязи обещали, что со вступлением документа в силу пользователи не почувствуют перемен и ухудшения качества связи.
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