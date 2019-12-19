Учения по изоляции Рунета перенесли на 23 декабря

Учения по изоляции Рунета пройдут 23 декабря. Соответствующие указания от Министерства связи получили операторы.

В рамках учений планируется проверить возможность перехватить трафик, раскрыть информацию об абоненте и заблокировать услуги для него. Среди других задач — проверка ремонтно-восстановительных работ на сетях связи.

К мероприятиям привлекут Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского» и других, пишет «Эхо Москвы». Первоначально учения планировали провести 19 декабря.

Закон об изоляции Рунета заработал 1 ноября. В Минкомсвязи обещали, что со вступлением документа в силу пользователи не почувствуют перемен и ухудшения качества связи.

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