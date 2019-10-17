Ученица покончила с собой в туалете новосибирской школы
В школе Новосибирска нашли тело пятнадцатилетней ученицы. По предварительным данным, школьница совершила суицид.
Источник в полиции сообщил РИА Новости, что тело десятиклассницы обнаружили в туалете школы №112.
Скорая прибыла на место через 6 минут, но спасти ребенка не удалось. До приезда медиков помочь учащейся пытались учителя.
По некоторым данным, девочку считали в школе «странной». Она перевелась в учебное заведение в этом году, до этого училась в кадетском корпусе.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой установят причину смерти девочки.
Ранее сообщалось о смерти восьмилетнего школьника на уроке физкультуры в Йошкар-Оле.
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