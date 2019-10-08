8-летний школьник умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
В Йошкар-Оле на уроке физкультуры скончался восьмилетний мальчик. Инцидент произошел на глазах учителя и одноклассников.
Как сообщили в следственном управлении СК по Республике Марий Эл, ребенок «упал замертво» во время занятий физкультурой. Трагедия случилась в спортзале школы.
Следствие опросит родственников мальчика и выяснит, чем болел ребенок. В ходе проверки проведут медицинскую экспертизу, пишет РИА Новости.
Ранее студент колледжа умер на занятии по физкультуре в Уфе.
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