8-летний школьник умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле на уроке физкультуры скончался восьмилетний мальчик. Инцидент произошел на глазах учителя и одноклассников.

Как сообщили в следственном управлении СК по Республике Марий Эл, ребенок «упал замертво» во время занятий физкультурой. Трагедия случилась в спортзале школы.

Следствие опросит родственников мальчика и выяснит, чем болел ребенок. В ходе проверки проведут медицинскую экспертизу, пишет РИА Новости.

Ранее студент колледжа умер на занятии по физкультуре в Уфе.