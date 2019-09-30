В Уфе студент умер во время занятий по физкультуре

В уфимском колледже студент почувствовал себя плохо во время занятий по физкультуре. Спасти 17-летнего учащегося врачам не удалось.

На занятии молодому человеку вызвали скорую. Медики доставили его в больницу, однако там он скончался. Предварительная причина смерти – остановка сердца.

Следствие выясняет причины гибели студента, опрашивает родителей, преподавателей и однокурсников, рассказывает РИА Новости. По итогам проверки станет ясно, было ли у студента заболевание.

В октябре 2017 года на уроке физкультуры во время бега скончался десятилетний школьник. Смерть вызвали проблемы с сердечно-сосудистой системой.