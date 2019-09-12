Студент ВШЭ Егор Жуков попал в список террористов

Росфинмониторинг внес бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках Егора Жукова в список экстремистов и террористов, следует из материалов на сайте организации.

Теперь он не сможет пользоваться банковскими счетами, поскольку их заблокируют.

Егору Жукову 21 год. Он студент Высшей школы экономики и блогер. После участия в несогласованной акции протеста в Москве 27 июля он был арестован по делу о массовых беспорядках.

Основной причиной задержания студента было видео, на котором он дирижирует группой людей на митинге у мэрии. Позже выяснилось, что на видео был вовсе не Егор.

Жукова перевели под домашний арест, а вскоре признали его непричастным к массовым беспорядкам.

Однако правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело, курсовые и решили проверить на экстремизм ролики из его видеоблога.

По результатам проверки, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. После очередного митинга 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади были задержаны 1373 человека.

Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках», по которому были арестовали 13 человек, с пятерых из них полностью сняли обвинение, обвинения еще нескольких человек переквалифицировали.