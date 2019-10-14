Еще два участника беспорядков в Москве задержаны
Сотрудники правоохранительных органов задержали еще двух человек по делу о беспорядках в ходе несанкционированных акций в центре Москвы 27 июля.
Задержан житель Москвы Дэнни Кулинич, сотрудники правоохранительных органов изъяли технику, обыскали квартиру и составили протокол об изъятии. После чего он был доставлен на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. В настоящий момент с ними проводятся следственные действия.
Вместе с Кулиничем по этому же делу был задержан Андрей Баршай, пишут «Известия».
Ранее Комиссия Совета Федерации по иностранному вмешательству выяснила, что указания по подготовке беспорядков на митингах в Москве летом 2019 года давали американские кураторы.
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