Учащихся в российских вузах иностранцев вербуют в террористы

Террористы вербуют иностранных студентов в российских вузах. Раньше боевиков интересовали только трудовые мигранты.

О вербовке приезжих из зарубежья студентов сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

Эмиссары международных террористических организаций продолжают пополнять свои ряды трудовыми мигрантами, пишет РИА Новости.

Ранее в Ингушетии был задержан вербовщик «Исламского государства» (ИГ – запрещена в РФ). Он оказался студентом ЮФУ.