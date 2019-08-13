Учащихся в российских вузах иностранцев вербуют в террористы

Учащихся в российских вузах иностранцев вербуют в террористы

Pixabay

Террористы вербуют иностранных студентов в российских вузах. Раньше боевиков интересовали только трудовые мигранты.

О вербовке приезжих из зарубежья студентов сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

Эмиссары международных террористических организаций продолжают пополнять свои ряды трудовыми мигрантами, пишет РИА Новости.

Ранее в Ингушетии был задержан вербовщик «Исламского государства» (ИГ – запрещена в РФ). Он оказался студентом ЮФУ.

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Места: Россия
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