Убытки поровну: доказан обратный эффект от санкций к РФ

В Германиии провели исследование, которое выявило, что потери от санкций для стран Запада составляют 45%, остальное приходится на Россию. Инициаторы ограничений несут убытки в 4 млрд долларов ежемесячно.

Об этом сообщили ученые Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики. Они установили, что 92% ущерба от санкций несет Евросоюз. Львиная доля убытков ложится на плечи Германии – она теряет 38%, или 667 млн долларов, ежемесячно, пишет РИА Новости.

В исследовании отмечается, что Франция за счет экспорта в другие страны так и не компенсировала потери, которые понесла из-за санкций.

Напомним, санкции были введены в 2014 году из-за ситуации на Украине. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела страны и ввел ограничительные меры. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что санкции против России не работают.