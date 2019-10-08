Преемник Могерини намерен сохранять антироссийские санкции

Кандидат на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жосеп Боррель назвал приоритеты нового состава Еврокомиссии. В случае своего избрания, он намерен продолжить санкции в отношении России.



По его словам, нужно поддерживать ограничительные меры по отношению к России до тех пор, пока не произойдет изменения ее позиции. Чтобы добиться успеха на мировой арене, Европейский союз должен проявлять себя более активно и укреплять свою военную мощь, уверен испанец.



При этом Боррель считает, что несмотря на сохранение санкционного режима в отношении Москвы, Евросоюзу нужно налаживать диалог с Россией.

Жозеп Боррель сменит Федерику Могерини на посту главы дипломатии ЕС с 1 ноября 2019 года, если будет утвержден на этом посту Европарламентом, пишут «Известия».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что «западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их, тем не менее, они наносят вред российской экономике».