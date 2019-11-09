Убийцы экс-мэра Киселевска прятали оружие в холодильнике

В рамках расследования уголовного дела об убийстве бывшего мэра кузбасского Киселевска следователи обнаружили тайник с оружием и золотом. В СКР полагают, что он принадлежит обвиняемым.

Как сообщается на сайте ведомства, тайник был найден в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома одного из задержанных. Там под бетонными плитами и деревянными плахами в земле был закопан холодильник, в котором злоумышленники прятали вещи.

Следователи обнаружили в холодильнике несколько единиц огнестрельного оружия, завернутого в ткань и пакеты, боеприпасы, наручники, перчатки, маски. В одном из пакетов хранились изделия, предположительно сделанные из золота.

Сейчас все изъятые объекты были направлены на экспертизу. Результаты проверки помогут определить причастность задержанных к другим преступлениям на территории Кемеровской области.

Напомним, бывший градоначальник Киселевска Сергей Лаврентьев был застрелен во дворе своего дома 1 ноября. Одной из версий убийства сейчас рассматриваются бизнес-интересы.

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