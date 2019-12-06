Убийцу Насти Ещенко на месяц отправили в психушку

Бывшего Доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, доставили в специальное учреждение, в котором он будет проходить психолого-психиатрическую экспертизу.

«Теперь с уверенностью можно утверждать, что Соколов покинул „Кошкин дом“ Бутырки и находится в „руках“ психологов и психиатров. В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой», — рассказал «МБХ медиа» его адвокат Александр Почуев.

Защитник Соколова отказался раскрыть название учреждения, в которое поместили Соколова, из-за тайны следствия.

Напомним, доцент СПбГУ Олег Соколов 7 ноября застрелил девушку и расчленил тело. 9 ноября его задержали при попытке избавиться от останков. Суд арестовал историка до 8 января.

Ранее адвокат Соколова заявлял, перед убийством Анастасии Ещенко на Соколова могли повлиять «фазы луны».

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