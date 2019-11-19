Адвокат Соколова оправдывает убийцу лунным календарем

Перед убийством аспирантки Анастасии Ещенко на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова могли повлиять «фазы луны», заявил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Вопрос о влиянии на историка «мистических» природных явлений поставили «специалисты по психологии», заявил Почеув, отметив, что «многие дебюты шизофрении совершаются в это время».

Защитник Соколова также подтвердил, что профессор действительно пытался покончить с собой, после чего ему назначили новую психиатрическую экспертизу, передает «Московский комсомолец».

Напомним, доцент СПбГУ Олег Соколов 7 ноября застрелил девушку и расчленил тело. 9 ноября его задержали при попытке избавиться от останков. Суд арестовал историка до 8 января.

Ранее адвокат Соколова заявлял, что над профессором уже «свершился суд божий», потому что он ипереохладился, путаясь утопить части тела Насти Ещенко в реке.

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