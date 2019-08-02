Убийцей полицейского в Сургуте оказался сотрудник МЧС

Сотрудники полиции, на которых накануне неизвестный мужчина напал с ножом, приняли злоумышленника за потерпевшего.

«Поступила информация, что неадекватный мужчина ходит с ножом. Полицейские приехали на место и увидели мужчину в крови, они подумали, что он пострадавший, подошли помочь, а он в этот момент напал на них с ножом», — рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По его словам, напавший с ножом на полицейских был сотрудником МЧС. На момент происшествия он находился в отпуске.

Агенство также сообщает, что подозреваемого не раз привлекали к административной ответственности, в том числе за появление в общественных местах в пьяном виде. Однако в управлении СКР и в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу эти сведения пока никак не прокомментировали.

Напомним, вечером 1 августа двое полицейских выехали на сообщение о том, что в одном из дворов Сургута находится подозрительный человек. Когда прибывшие на место силовики попытались задержать злоумышленника, он бросился на них с ножом. В результате один из сотрудников полиции погиб, а второй сейчас находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как нормальное.