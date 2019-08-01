Подозрительный тип в Сургуте убил полицейского

В Сургуте неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ХМАО - Югре, вечером двое полицейских выехали на сообщение о том, что в одном из дворов города находится подозрительный человек.

«Прибыв на вызов, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, злоумышленник оказал активное сопротивление», — говорится в сообщении.

Один сотрудник правоохранительных органов скончался от полученных ранений. Второй сотрудник полиции, также получивший ранение, сейчас находится в стабильном состоянии в больнице.

Ранее россиян предложили наказывать лишением свободы сроком на год за несообщение о подготовке опасных преступлений. Нападавший был убит.