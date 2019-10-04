Убившего подругу школьника из Балашихи арестовали

Пятнадцатилетнего подростка, который обвиняется в убийстве девочки из параллельного класса в Балашихе, арестовали на два месяца. Тело девушки с травмой головы нашли в заброшенном здании.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГСУСК России по Московской области.

Накануне молодой человек признался, что пошел на преступление из-за конфликта. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».