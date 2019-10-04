Убившего подругу школьника из Балашихи арестовали
Пятнадцатилетнего подростка, который обвиняется в убийстве девочки из параллельного класса в Балашихе, арестовали на два месяца. Тело девушки с травмой головы нашли в заброшенном здании.
Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГСУСК России по Московской области.
Накануне молодой человек признался, что пошел на преступление из-за конфликта. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!