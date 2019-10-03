В Балашихе школьник убил подругу из параллельного класса
В Балашихе пятнадцатилетний подросток убил сверстницу из параллельного класса. Молодой человек признался, что пошел на преступление из-за конфликта.
Тело девушки с травмой головы нашли в заброшенном здании. Убийцей оказался учащийся подмосковной школы.
На допросе он признался в содеянном и раскаялся. Подросток сказал, что убил девушку во время ссоры.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщила ТАСС официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.
Ранее сообщалось, что в московской школе ребенка окунули головой в унитаз.
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