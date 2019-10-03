В Балашихе школьник убил подругу из параллельного класса

В Балашихе пятнадцатилетний подросток убил сверстницу из параллельного класса. Молодой человек признался, что пошел на преступление из-за конфликта.

Тело девушки с травмой головы нашли в заброшенном здании. Убийцей оказался учащийся подмосковной школы.

На допросе он признался в содеянном и раскаялся. Подросток сказал, что убил девушку во время ссоры.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщила ТАСС официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Ранее сообщалось, что в московской школе ребенка окунули головой в унитаз.