Убить экзамены: Греф ненавидит процесс оценивания людей

Экзамены в школе надо срочно отменить. С такой оценкой выступил на ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф.



По словам банкира, из школы дети уже выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.



Личной целью, по словам Германа Грефа, он назвал – «убить экзамены».



Греф рассказал о том, как он себя ощущал в школьные годы. По его словам, когда учитель произносил заветные «сегодня будет отвечать», у будущего банкира сжималось сердце, передает «ТАСС».



Ранее стало известно о том, что собрать ребенка в школу – очень затратно. Теперь на подготовку детей к учебному году россияне стали тратить в два раза больше денег. В 2017 году на это уходило 12 745 рублей. Сейчас родители тратят на школьные принадлежности, канцелярские товары и одежду около 26 тыс. рублей.