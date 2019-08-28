Собрать ребёнка в школу и не разориться
На подготовку детей к учебному году россияне стали тратить в два раза больше денег. Об этом говорят данные ВЦИОМ.
В 2017 году на это уходило 12 745 рублей. Сейчас родители тратят на школьные принадлежности, канцелярские товары и одежду около 26 тыс. рублей.
Самые большие расходы связаны с покупкой школьной формы и спортивной одежды, пишет Газета.ру.
Ранее в Госдуме предлагали ввести «первосентябрьский капитал», но пока законопроект не принят, россиянам придётся искать финансовые ресурсы.
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