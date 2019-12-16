Убил за 4 дня до ЗАГСа: показали письмо-исповедь Соколова

Бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, убивший аспирантку Анастасию Ещенко, написал журналистам письмо-исповедь. В нем он рассказал о взимоотношениях с девушкой и планах подать заявление в ЗАГС 12 ноября.

Соколов поведал, что за пять лет отношений «пальцем не тронул» Ещенко, а скандалы в паре были редкими, «без сильных всплесков». 63-летний доцент и 24-летняя аспирантка планировали пожениться 3 октября, но из-за финансовых трудностей свадьбу перенесли на апрель 2020 года, передает «Комсомольская правда».

По словам Соколова, с 2014 года он не состоял в отношениях с другими женщинами, кроме Ещенко. 15 сентября 2019 года он объявил близким, что Настя – его невеста.

Напомним, Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрубленными женскими руками. Останки студентки нашли в его квартире. Во время дачи показаний Соколов рассказал, что застрелил девушку в ночь на 8 ноября. Историк арестован. В настоящее время он проходит психиатрическую экспертизу. Ранее об издевательствах Соколова рассказала его бывшая девушка.

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