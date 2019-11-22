Бил и душил: бывшая девушка рассказала о пытках Соколова

Выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета, которая в 2008 году написала заявление в полицию на доцента Олега Соколова, рассказала подробности случившегося. По ее словам, историк связал ее веревкой, бил и угрожал утюгом.

Они познакомились, когда Соколову было 48 лет, а ей 18. Девушка рассказала, что преподаватель был очень вспыльчив, всегда пил, устраивал скандалы, когда она не отвечала на телефон. Однажды после такого Соколов разбил всю посуду в квартире и швырнул бутылку вина в стену, пообещав, что в следующий раз этим не ограничится.

29 ноября 2008 года девушка приехала в Москву, где тогда работал Соколов, чтобы забрать вещи, и не сказала ему об этом, соврав, что осталась в Петербурге из-за диплома. Историк позвонил научному руководителю и узнал правду. По телефону он стал оскорблять девушку. Позже мужчина перезвонил и предложил поужинать, а затем расстаться спокойно.



Как только она вошла в квартиру, Соколов связал руки, усадил на стул и начал бить. Он угрожал убийством. Потом студентка освободила одну ногу и дошла до соседней комнаты, но сожитель ударил ее и стал душить, после чего плеснул водой в лицо. Затем он принес ей обезболивающие. Девушка была в квартире еще сутки и потом улетела, рассказывает «Фонтанка».

Напомним, в ноябре 2019 года преподавателя СПбГУ Олега Соколова задержали при попытке утопить в Мойке рюкзак с частями тела студентки Анастасии Ещенко. Историка арестовали до 8 января.



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