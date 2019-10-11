Убил из-за гаража: признание насильника в Саратове опубликовали

Убийца 9-летней школьницы Лизы Киселевой в Саратове дал признательные показания и объяснил мотив преступления. Видео допроса опубликовал Следственный комитет.

Михаил Туватин объяснил, что несколько месяцев назад завладел чужим гаражом, поменяв в нем замки. В день убийства мимо него проходила Лиза Киселева, которая спросила, его ли это гараж. Испугавшись, что он принадлежит семье девочки, мужчина затащил ее внутрь и убил.

Напомним, тело ребенка нашли спустя двое суток. Подозреваемого задержали, жители города хотели совершить над ним самосуд. Мужчина имеет несколько судимостей.