Подозреваемый в убийстве школьницы оказался насильником

На счету задержанного по подозрению в убийстве 9-летней саратовской школьницы несколько судимостей. Он чередовал сексуальные преступления с хулиганством и хищениями.

Михаил Туватин 6 раз был судим за кражи, разбой и изнасилования.

По предварительным данным, в 2011 году он изнасиловал женщину и украл у нее телефон и фотоаппарат. В 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство, в 2004 году он проник в чужой дом и украл оттуда 36 тыс. рублей.

По словам знакомого подозреваемого, Михаил с виду был нормальным человеком, который не пил, не курил и не употреблял наркотики. При этом ранее уже был судим за педофилию, хотя сам имел дочь.



Михаил Туватин уже признался в убийстве девочки. Эксперты выясняют была ли она изнасилована, передаёт телеграмм канал «112».

Девятилетнюю школьницу Лизу Киселеву, которая двое суток назад направилась в школу и пропала, нашли мертвой. Подозреваемый в убийстве мужчина задержан, местные жители собрались на митинг, требуя выдать преступника.