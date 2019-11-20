В США уберут ставшую аттракционом советскую подлодку

С набережной калифорнийского города Лонг-Бич уберут советскую подлодку Б-427, на которую 20 лет водили платные экскурсии. На субмарину нашелся покупатель.

Представитель компании-владельца подлодки NewCo Pty Ltd Роберт Лисноу подтвердил намерение продать туристический аттракцион, но не стал раскрывать имя будущего владельца.

Компания, арендующая территорию, где стоит советская субмарина, собирается строить на ее месте небольшой парк развлечений. Деньги от продажи лодки планируют направить на ремонт лайнера Queen Mary, стоящего рядом с ней и использующегося как гостиница, пишет РБК.

Русскую подлодку закрыли для туристов в 2015 году. Причиной стали ее аварийное состояние и поселившиеся на борту еноты.

Б-427 была построена в 1971 году. Она входила в состав Тихоокеанского флота. В 1994 году списанную подлодку приобрели австралийцы, потом они перепродали ее американской компании.

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