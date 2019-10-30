Норвегия узнала о секретной операции России с подлодками

Норвегия сообщила о секретной операции России в Северной Атлантике. В ней участвуют десять подлодок, их цель – прорвать оборону НАТО.

Об этом говорится в заявлении норвежской телерадиокомпании. Источники отмечают, что «это не учения», а «крупнейшая операция» со времен Холодной войны. Она призвана продемонстрировать возможность как можно дальше зайти в воды Атлантики, оставаясь незамеченными.

Как пишет РБК, операция началась на прошлой неделе и продлится 60 дней. Источники в норвежской разведке отмечают, что большое количество подлодок покинули базы на Кольском полуострове и пытались незаметно войти в Баренцево и Норвежское моря.

«Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США», - сказано в заявлении СМИ.

Ранее сообщалось, что корабли Североатлантического альянса вошли в порт Одессы накануне визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.