Uber будет вести запись в такси в целях безопасности
Сервис заказа такси Uber намерен делать аудиозаписи через приложение в салонах такси во время поездок для повышения безопасности пассажиров. Первые тестирования новой функции начнутся в декабре в городах Бразилии и Мексики.
Как отмечает The Washington Post, компания планирует также запустить эту функцию в США, однако из-за местных законов сервис столкнулся с некоторыми сложностями.
Впрочем, Uber надеется, что функцию удастся запустить и там в ближайшее время.
Как пишет издание, перед поездкой пассажиров будут предупреждать о том, что в салоне может вестись аудиозапись, от которой пассажиры смогут отказаться.
При этом, в сервисе полагают, что введение новой функции, скорее всего, вызовет опасения по поводу возможных проблем с конфиденциальностью. К
данному моменту сервис не сделал публичного заявления о запуске новой функции.
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