Uber будет вести запись в такси в целях безопасности

Сервис заказа такси Uber намерен делать аудиозаписи через приложение в салонах такси во время поездок для повышения безопасности пассажиров. Первые тестирования новой функции начнутся в декабре в городах Бразилии и Мексики.

Как отмечает The Washington Post, компания планирует также запустить эту функцию в США, однако из-за местных законов сервис столкнулся с некоторыми сложностями.

Впрочем, Uber надеется, что функцию удастся запустить и там в ближайшее время.

Как пишет издание, перед поездкой пассажиров будут предупреждать о том, что в салоне может вестись аудиозапись, от которой пассажиры смогут отказаться.

При этом, в сервисе полагают, что введение новой функции, скорее всего, вызовет опасения по поводу возможных проблем с конфиденциальностью. К

данному моменту сервис не сделал публичного заявления о запуске новой функции.

Ранее Минтранс разработал законопроект, который запрещает опасным преступникам работать в такси.

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