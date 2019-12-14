В тюменском наркодиспансере сгорел пациент

В тюменском наркодиспансере на улице Новая 2 произошел пожар, в результате которого один человек погиб и еще 12 пострадали. Сейчас они находятся в областной клинической больнице Тюмени.

По данным спасателей, на момент прибытия первого подразделения пожарных был виден дым из окна второго этажа. В 23:15 (мск) пожар был локализован, а еще через 11 минут полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения режима одним из пациентов, пишет Interfax.

Накануне пожарные потушили пожар площадью с футбольное поле в московском районе Чертаново.

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