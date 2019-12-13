Пожар площадью с футбольное поле в Москве потушен

Пожарные полностью потушили возгорание в московском районе Чертаново, отрапортовали «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС. Склады горели около 4,5 часов.

«В 16:39 пожар полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Склады загорелись около 12 часов дня. Площадь возгорания достигла 7 тыс. кв. м, что соответствует размеру футбольного поля. В результате пожара обрушилась кровля на площади 300 кв. метров.

На месте работали более 120 спасателей и 42 единицы техники, включая два вертолета.

По последним данным, пострадал один пожарный. Причины возгорания пока не установлены.

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