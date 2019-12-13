В Москве тушат пожар на складе площадью с футбольное поле

Крупный пожар произошел на складах тканей в московском районе Чертаново. Площадь возгорания достигла 7 тыс. кв. м, что соответствует размеру футбольного поля.

Склады загорелись около 12 часов дня. Обрушилась кровля на площади 300 кв. м, говорится в официальном Twitter МЧС.

На месте работают более 120 спасателей, привлечены 42 единицы техники, включая два вертолета. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Известно об одном пострадавшем сотруднике МЧС.

Ранее в Мурманске произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов». Огонь удалось ликвидировать спустя сутки.

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