В Тюмени жильцов заливает кипятком из рвущихся труб (видео)

Жильцы дома №71 на улице Киевской в Тюмени в очередной раз пожаловались, что их заливает кипятком из рвущихся труб. Управляющая компания дома эти жалобы благополучно игнорирует.

Видеозапись очередного потопа разместила в паблике «ЧС Тюмень» «Вконтакте» одна из жительниц Юлия Чиник.

«Уже второй раз прорывает трубы отопления на чердаке, кипяток топит квартиру. В начале отопительного сезона так же затопило соседей, у них обвалился потолок. Переживаю, что скоро и у меня обвалится. Страшно просто засыпать ночами. Жилье является единственным, переехать даже на время некуда», — сокрушается женщина.

По ее словам, обитатели дома неоднократно обращались в управляющую компанию «УютСервисБыт». Однако там на происходящее никак не реагируют. Чиник уверяет, что компания даже не составляет акт о происшествии.

При этом, согласно информации на портале «Реформа ЖКХ», дом уже был признан аварийным, но расселить 41 человека и 15 квартир планируют только в 2023 году.

Ранее в Минстрое предложили внести «изношенные» дома в план капремонта. Это значит, что за гражданам придется платить за ремонт из своего кармана.

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