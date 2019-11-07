Россиян могут заставить платить за ветхое жилье

«Изношенные» дома могут внести в план капремонта. А это значит, что за гражданам придется заплатить из своего кармана.

Как отмечается в предложении Минстроя, ветхое жилье должно ремонтироваться за счёт граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Это, как правило, дома с износом более 70%. Но эксперты отмечают, что существенно взносы россиян не повысятся.

Вскоре инициативу обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме. Таких домов по всей стране насчитывается 25 млн кв.м, напоминают «Известия».

Ранее вступил в силу закон, освобождающий от налога на прибыль взносы дачников, не состоящих в товариществах, но ведущих на их землях индивидуальное хозяйство. Им теперь не нужно платить за приобретение, создание и содержание имущества общего пользования, капремонт недостроенных зданий в границах садоводства или огородничества, услуги товарищества по управлению ими.