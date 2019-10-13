Тысячи саратовцев пришли на прощание с убитой школьницей

Тысячи человек пришли проститься с убитой в Саратове девятилетней Лизой Киселевой. Отпевание проходит в храме первоверховных апостолов Петра и Павла.

Саратовцы целыми семьями несут букеты цветов и игрушки храму. По данным представителя правоохранительных органов, к церкви уже пришли свыше трех тысяч человек, передает «Интерфакс».

Для горожан организованы бесплатные автобусы к месту прощания.

Напомним, юная Лиза Киселева пропала по дороге в школу 9 октября. Спустя два дня после исчезновения, девочку нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она каждый день ходила на занятия.

Когда предполагаемый убийца был задержан и сознался в содеянном, саратовцы устроили митинг с требованием выдать им преступника для расправы. Накануне его заключили под стражу.