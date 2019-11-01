Тысячи обманутых дольщиков в Подмосковье получат новое жилье

В 2020 году 10,6 тыс. обманутых дольщиков получат жилье в Подмосковье. Проблемные дома достраивают за счет средств региона и фонда защиты прав граждан.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По плану, в 2019 году ключи от новых квартир получат 19 тысяч человек. Из них 13 тысяч дольщиков уже получили их.

На 2020 год московские власти поставили в план заселить 10,6 тыс. обманутых дольщиков. В первом квартале ключи выдадут 3,5 тысячам жителей.

В числе проблемных объектов - жилой комплекс «Новокосино-2». Подрядчиков для строительства привлекает «Дом.рф», уточняет телеканал «360». Финансирование поровну идет из фонда защиты прав граждан и бюджета.

Ранее сообщалось о запуске мобильного приложения, в котором можно увидеть ход строительства домов в Подмосковье и узнать, не является ли объект долгостроем.