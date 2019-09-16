Дома-долгострои под Москвой покажет приложение на смартфоне

В Московской области запустили приложение «Подмосковные стройки», которое позволяет оценить надежность застройщика при выборе квартиры в строящемся доме. С его помощью можно узнать, как быстро идет строительство и не является ли объект долгостроем.

Новый сервис находится на портале «Добродел», где есть специальный раздел, посвященный строительству. Позже его выведут в отдельное приложение.

Сервис «Подмосковные стройки» представляет собой карту со всеми объектами в регионе. Дома обозначены разными цветами: зеленым, желтым, красным и синим. Красный цвет означает, что объект входит в число долгостроев, а значит лучше отказаться от покупки квартиры в таком доме. Желтый цвет означает, что строительство идет не по графику. Зеленый цвет говорит, что застройщик не отстает от плана. Синим выделены здания, которые планируют возвести.

Как сообщает телеканал «360», сервис полезен и тем, что содержит отзывы людей, купивших или собирающихся приобрести в новых домах жилье.

Портал «Добродел» был создан в 2015 году как Единая книга жалоб и предложений Московской области. С помощью сервиса жители Подмосковья могут задать вопрос властям региона или сообщить о проблеме.