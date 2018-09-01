В Королеве сдали долгострой с пятнадцатилетней историей

В подмосковном Королеве ввели в эксплуатацию дом с почти пятнадцатилетней историей строительства.

Возведение жилого комплекса «Первый Юбилейный» началось в 2004 году, спустя год стройка была заморожена, а в 2009 году строительство объекта остановили из-за отсутствия средств.

Правительство Московской области нашло нового инвестора-застройщика, и 31 августа 2018 года Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, передает телеканал «360».

В жилой комплекс входят шесть 17-этажных монолитно-кирпичных корпусов. Площадь объектов – около 125 тыс. квадратных метров.