В Королеве сдали долгострой с пятнадцатилетней историей
В подмосковном Королеве ввели в эксплуатацию дом с почти пятнадцатилетней историей строительства.
Возведение жилого комплекса «Первый Юбилейный» началось в 2004 году, спустя год стройка была заморожена, а в 2009 году строительство объекта остановили из-за отсутствия средств.
Правительство Московской области нашло нового инвестора-застройщика, и 31 августа 2018 года Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, передает телеканал «360».
В жилой комплекс входят шесть 17-этажных монолитно-кирпичных корпусов. Площадь объектов – около 125 тыс. квадратных метров.
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