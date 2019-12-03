10 тысяч рублей потратят россияне на новогодний стол

Жители России планируют потратить в среднем 10 тысяч рублей на покупку продуктов для новогоднего стола в текущем году.

Как говорится в исследовании компании Nielsen, в домашнем кругу праздник собираются отметить 68% участников исследования. И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина.

Самые популярные товары в новогодней продуктовой корзине россиян — фрукты и овощи, а также сыр, свежее мясо, птица и рыба, мясные продукты.

Среди напитков лидером продаж является шампанское и игристые вина — 84% россиян планируют приобрести их для празднования Нового года, сообщает «Прайм».

Как сообщалось ранее, последний день уходящего года будет рабочим лишь для половины российских компаний.

37% работников будут отдыхать 31 декабря, еще 10% смогут сами выбрать себе график. 53% будут вынуждены трудится в этот день.

В 86% компаний, где 31 декабря будет рабочим днем, сотрудников отпустят домой пораньше.

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