Последний день 2019 года будет рабочим не для всех

Последний день уходящего года будет рабочим лишь для половины российских компаний.

Как показал опрос сервиса «Работа.ру», 37% работников будут отдыхать 31 декабря, еще 10% смогут сами выбрать себе график. 53% будут вынуждены трудится в этот день.

В 86% компаний, где 31 декабря будет рабочим днем, сотрудников отпустят домой пораньше, сообщают «Известия».

Тем временем, в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

Отмечается, что проект предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, если не является таковым по календарю.

В этот день россияне готовятся к празднику, едут к друзьям и родственникам, поэтому 31 декабря должен быть выходным днем.

При этом общее число нерабочих праздничных дней будет таким же, как это установлено Трудовым кодексом. Данная инициатива станет компромиссным вариантом, который позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, пишут «Известия».

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