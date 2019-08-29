10 тысяч человек остаются в зоне ЧП в Приморье
Более 10 тысяч человек остаются в зоне режима чрезвычайной ситуации в Приморье. Там продолжаются дожди, вызывающие паводки.
Как рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, в зоне ЧП остается 15 муниципальных районов и 43 населенных пункта, пишет ТАСС.
Режим ЧП был введен 28 августа в Приморском крае в связи с паводками. Это решение позволит восстановить затопленную и разрушенную инфраструктуру региона.
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