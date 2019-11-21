В Тверской суд Москвы подали иск к Владимиру Путину

К президенту России Владимиру Путину подали иск в Тверской суд города Москвы. Истцом выступил Фонд борьбы с коррупцией.

Иск подан в связи с уголовным делом против фонда об отмывании денег. Основатель ФБК Алексей Навальный считает президента организатором дела.

Истцы требуют признать незаконным бездействие Путина, который, выступая гарантом Конституции, не принимает мер по прекращению нарушений конституционных прав (на распространение информации и выражение мнения о коррупции, неприкосновенность жилища), говорится на сайте Навального.

Навальный подавал иск к Путину в 2017 году. Он был связан с отказом в регионах согласовывать митинги. Тогда Тверской суд отказался принять иск.

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